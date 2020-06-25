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ile anlaştı

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. Adı Galatasaray'la da alınan milli sol bekin yeni adresi ise Medipol olacak. Deneyimli sol bekin, ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 22:30 Son Güncelleme: 25.6.2020 22:31 ABONE OL
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. 30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı
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