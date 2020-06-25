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'de şampiyon oldu! 'de ilk zafer

'de 'nin 'ye 2-1 yenilmesi sonrası , bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızılar, İngiltere'de şampiyon olurken, 1992'de kurulan Premier Lig'de ise ilk kez mutlu sona ulaştı. Öte yandan Jurgen Klopp'un öğrencileri, Premier Lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşan ekip oldu.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 00:10 Son Güncelleme: 26.6.2020 00:47 ABONE OL
Liverpool İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon oldu! Premier Lig'de ilk zafer

İngiltere Premier Lig'de 31 hafta sonunda 86 puan toplayan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 kaybetmesi sonrası şampiyonluğa ulaştı. Manchester City bu mağlubiyetin ardından 63 puanda kaldı.

İngiltere'de 18 şampiyonluğu bulunan Liverpool, tam 30 yıl sonra zirvenin sahibi olmayı başardı. Öte yandan Liverpool Premier Lig tarihinin en erken şampiyonu oldu.

Liverpool 30 yılın ardından şampiyon! İşte kutlamalardan kareler

PREMIER LIG'DE İLK ZAFER

İngiltere Premier Lig'de inanılmaz bir sezon geçiren Jurgen Klopp'un önderliğindeki Kırmızılar, 1992 yılından beri 'Premier Lig' adıyla oynanan ligde ilk şampiyonluğunu elde etti.

30 YIL SONRA LİVERPOOL ŞAMPİYON
Liverpool ayrıca 30 yıl (son şampiyonluk 1990'da) aradan sonra ligde mutlu sonra ulaşırken, toplamda ise 19. kez İngiltere'nin en büyüğü oldu.

Chelsea - Manchester City maçından kareler

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Liverpool İngiltere'de 30 yıl sonra şampiyon oldu! Premier Lig'de ilk zafer
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