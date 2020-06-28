Falcao bu sezon tam 16 maç kaçırdı!

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçın kadrosunda sakatlığı sebebiyle Radamel Falcao yer almadı.

Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile oynadığı ve 3-3'lük skorla tamamlanan maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'da birinci derece zorlanma tespit edilmişti.

KADRODA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı kulüp, Falcao'nun son sağlık durumu hakkında bir açıklama yapmazken; teknik direktör Fatih Terim, Kolombiyalı futbolcuyu sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçının kadrosuna almadı.

FORVETTE ONYEKURU

Andone'nin ardından Radamel Falcao'nun da sakatlanmasının ardından Galatasaray, bu sezon ilk kez Henry Onyekuru'yu forvet oynatmak zorunda kalarak Başakşehir karşısına çıkarttı.

16'INCI MAÇINI KAÇIRDI

Başakşehir karşısında forma giyemeyen Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle bu sezon Galatasaray'da toplam 16. maçını kaçırdı.