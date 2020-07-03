Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un acı günü.
RT.com'a göre, aile dostu ve Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov'un yaşam savaşını kaybettiğini doğruladı.
Abdülmanap'ın Dağıstan Cumhuriyeti'nde hastalandığı ve 'özel bir uçak' ile Moskova'daki bir askeri hastaneye götürüldüğü belirtildi. Haziran ayının sonuna doğru Abdülmanap'ın komadan uyandığı bildirilmişti.
Ancak Abdulmanap Nurmagomedov, corona virüsü karşı verdiği mücadeleyi kaybetti ve 57 yaşında hayatına gözlerini yumdu.