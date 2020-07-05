Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Trabzonspor karşısında 10 kişi! Feghouli...

karşısında 10 kişi! ...

'in 30. haftasında oynanan - karşılaşmasında kırmızı çıktı. Mücadelenin 31. dakikasında Galatasaraylı yıldız , Da 'nın müdahelesi ile yerde kaldı ve sinirlerine hakim olamayarak Da Costa'ya yerdeyken tekme attı. Pozisyonu VAR'da izleyen , Feghouli'yi cezalandırdı.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 21:55 Son Güncelleme: 5.7.2020 22:17 ABONE OL
Galatasaray Trabzonspor karşısında 10 kişi! Feghouli...

Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırladığı maçta Sofiane Feghouli mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Manuel da Costa, Cezayirli yıldıza yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Feghouli yapılan bu müdahale sonrası rakibinin göğsüne tekme attı. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır VAR odasından pozisyonu izledikten sonra Sofiane Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.

Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Cezayirli oyuncu, 29 Ekim 2017'de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında da kırmızı kart görmüştü.

İşte o pozisyon...



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberleri | 2020 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte sigara fiyat listesi
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu ile haftanın fırsatlarına göz atın! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!
Bu gece 5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman başlıyor, saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak?
Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Bu Cuma BİM aktüel kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyat!
Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil"
SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’
SON DAKİKA - 5 Temmuz 2020 Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum! Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Trabzonspor karşısında 10 kişi! Feghouli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA