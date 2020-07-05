Galatasaray Trabzonspor karşısında 10 kişi! Feghouli...

Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırladığı maçta Sofiane Feghouli mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Manuel da Costa, Cezayirli yıldıza yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Feghouli yapılan bu müdahale sonrası rakibinin göğsüne tekme attı. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır VAR odasından pozisyonu izledikten sonra Sofiane Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.

Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Cezayirli oyuncu, 29 Ekim 2017'de oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında da kırmızı kart görmüştü.

İşte o pozisyon...