Erol Bulut kimdir? Erol Bulut kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'de adı Fenerbahçe'yle anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut iddialarla ilgili yerel basına son dakika açıklamalarında bulundu. Bulut, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek Alanyaspor'da görevine devam ettiğini ve ligi iyi bir sırada tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu gelişmeler sonucunda futbolseverler teknik adama ilişkin Erol Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

EROL BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

Sportif başarılar