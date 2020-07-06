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Lung kalesinde devleşti tebrik etti

'in 30. haftasında , 'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maça damga vuran isim sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Lung oldu. Yüzde yüz gol pozisyonlarında siyah-beyazlı takımın futbolcularına şans tanımayan deneyimli kaleciyi, da tebrik etti.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 22:09 Son Güncelleme: 6.7.2020 22:10 ABONE OL
Lung kalesinde devleşti Burak Yılmaz tebrik etti

Süper Lig'de 30. haftanın son mücadelesinde Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Ligde üst üste üçüncü maçını kazanmak için sahaya çıkan siyah-beyazlı takıma ilk yarıda dur diyen isim kaleci Lung oldu. Beşiktaş'ın etkili geldiği dakikalarda kalesinde devleşen deneyimli isim, kalesini gole kapadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Lung, Atiba ve Burak Yılmaz'a çok net pozisyonlarda gol şansı vermedi. Burak Yılmaz, 31 yaşındaki kaleciyi performansından dolayı kutladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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Lung kalesinde devleşti Burak Yılmaz tebrik etti
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