Lung kalesinde devleşti Burak Yılmaz tebrik etti

Süper Lig'de 30. haftanın son mücadelesinde Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Ligde üst üste üçüncü maçını kazanmak için sahaya çıkan siyah-beyazlı takıma ilk yarıda dur diyen isim kaleci Lung oldu. Beşiktaş'ın etkili geldiği dakikalarda kalesinde devleşen deneyimli isim, kalesini gole kapadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Lung, Atiba ve Burak Yılmaz'a çok net pozisyonlarda gol şansı vermedi. Burak Yılmaz, 31 yaşındaki kaleciyi performansından dolayı kutladı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)