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'dan mağlubiyet yorumu! "İyi bir gece olmadı"

'in 30. haftasında deplasmanda 'a 3-1 kaybetti. Mücadelenin ardından konuşan Yalçın, net pozisyonlardan faydalanamadıklarını belirtirken, "Bizim için iyi bir gece olmadı" ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 23:53 Son Güncelleme: 6.7.2020 23:54 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! İyi bir gece olmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor yenilgisi sonrası, "Çok net 3-4 pozisyonumuz var. Onları skora çevirebilseydik ilk yarıda bitirebilirdik" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, "Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum çok koştular, mücadele ettiler. Bize gelince oyuna iyi başladık, ilk yarısında tamamen kontrol bizdeydi. Çok net 3-4 pozisyonumuz var. Onları skora çevirebilseydik ilk yarıda bitirebilirdik. Ama basit bir şekilde harcadık. İkinci yarıda genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Olacak bu hatalar, onlar da öğrenecek hata yapmamayı. Bunlar çok doğal şeyler. Olgunlukla karşılamak gerekiyor. O dakikadan sonra maçı çevirmek kolay değil. Kontrataktan bir gol daha yedik. Bizim için iyi bir gece olmadı. Önümüzde 4 hafta var" dedi.

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Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "İyi bir gece olmadı"
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