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'da 11'ini belirledi! karşısında...

'in 32. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, zirveyi hedeflerken 5. sıraya geriledi. Aslan küme düşme hattında bulunan rakibini yenip bu kötü seriye son vermek istiyor. Teknik direktör , bu maça çıkaracağı 11'ini de belirledi. İşte Ankaragücü - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 10:54 Son Güncelleme: 12.7.2020 10:57 ABONE OL
Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

'de 7 maçtır kazanamayarak ilk iki şansını yitiren , kümede kalma mücadelesi veren 'ne konuk oluyor.

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

Üçüncü sırayı hedeflerken dördüncülüğü de kaybeden sarı-kırmızılıların galibiyetten başka düşüncesi yok. Zorlu maçta Cimbom'un yine çok eksiği var.

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

Muslera, Andone, Falcao ve Lemina sakat, Feghouli ise kırmızı kart cezasını bu maçta tamamlayacak ve oynamayacak.

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

Eryaman Stadı'nda 18.30'daki maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

ASLAN 61'E 17 ÜSTÜN

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı 'a büyük bir trajedi yaşatmıştı. 87. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, Stadyumu'nda taraftarı önünde 88 ve 90+1'de yediği gollerle 2 puan kaybetmişti.

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

İki takım arasında bugün 98. randevu olacak. Cimbom bu maçların 61'ini kazanırken, 17'sini kaybetti. 20'si berabere bitti.

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

deplasmandaki 48 maçın 24'ünü galip, 13'ünü mağlup bitirdi. Rakibine toplamda 204 gol atan sarı-kırmızılılar, 84 kez kalesini kapatamadı

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

İKI İSİM SINIRDA

Cimbom'da maçı öncesi Seri ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görürse maçında olmayacak.

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

Galatasaray: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, , Taylan Antalyalı, , Seri, Emre Akbaba,

Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...

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Galatasaray'da Fatih Terim 11'ini belirledi! Ankaragücü karşısında...
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