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Everton'ı rahat geçti! Wolverhampton 3-0 Everton (MAÇ SONUCU)

'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , 35. hafta mücadelesinde Everton'ı 3-0 devirdi.

AA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 18:43 ABONE OL
Wolverhampton Everton'ı rahat geçti! Wolverhampton 3-0 Everton MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Everton'ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Wolverhampton, ligin 35. haftasında Molineux Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Raul Jimenez'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolverhampton, 46. dakikada Leander Dendoncker ve 74. dakikada Diogo Jota ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton, bu sonuçla 55 puana ulaşarak 6. sıraya yükselirken, 45 puanlı Everton 11. sırada kaldı.

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Wolverhampton Everton'ı rahat geçti! Wolverhampton 3-0 Everton (MAÇ SONUCU)
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