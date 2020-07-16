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Ankaragücü ile yollarını ayırdı!

MKE Ankaragücü, devre arası transfer döneminde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ile  maçı öncesi  ile kavga ettiği için yollarını ayırdı.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 23:33 ABONE OL
Ankaragücü Gerson Rodrigues ile yollarını ayırdı!

Galatasaray maçı öncesi Ante Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, bu maç öncesi süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Ankaragücü kulübü, devre arasında takıma gelen ve 6 gol atan Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Spor Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika! Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi Gerson ...

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Ankaragücü Gerson Rodrigues ile yollarını ayırdı!
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