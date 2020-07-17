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'a süper kanat!

Son dakika haberleri... Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırmasının ardından kanat transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray, aradığı ismi 'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 21:22 Son Güncelleme: 17.7.2020 21:59 ABONE OL
Galatasaray'a süper kanat!

Gelecek sezon birçok bölgeye takviye yapmak isteyen için yeni bir isim ortaya atıldı.

Galatasaray'a süper kanat!

Alman basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılılar 1. Lig ekibi HNK Gorica'dan Kristijan Lovric'i listesine aldı.

Galatasaray'a süper kanat!

24 yaşındaki sol kanada İskoçya'dan Celtic ve 'dan Hannover'in de talip olduğu aktarıldı.

Galatasaray'a süper kanat!

Bu sezon takımında 32 maçta forma giyen Lovric; 16 gol atıp, 7 asist yapınca Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Hırvat kanadın kulübüyle 2022'ye kadar kontratı var.

Galatasaray'a süper kanat!

TREZEGUET'YE BENZİYOR
Sarı-kırmızılılar ile adı anılan 'lı Trezeguet'e benzetilen Lovric, ince bilekleriyle rakip savunmaların belini büküyor.

Galatasaray'a süper kanat!

Çektiği sürpriz şutlarla gol arayan Hırvat yıldızın bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gözüküyor.

Galatasaray'a süper kanat!

Slovenya ekibi Bela Krajina'da başlayan Lovric, ardından ülkesine gelerek Ogulin, K. Zagreb, Lokomotiva, Lucko ve son olarak Gorica formaları giydi. 1.86'lık Lovric bu sezon hiç sakatlanmadan mücadele etti.

Galatasaray'a süper kanat!
Galatasaray'a süper kanat!
Galatasaray'a süper kanat!
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Galatasaray'a süper kanat!
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