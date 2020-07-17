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'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı

'a uzun uğraşlar sonunda transfer olan Falcao, sakatlıklığı nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyememişti. Pandemi nedeniyle ekonomik olarak kötü günler geçiren sarı-kırmızılılar yıldız futbolcudan önce indirim sonra maaş ödememe teklifi talep etmişti. Fakat Kolombiyali futbolcu bu teklifleri reddetti ve Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz'da 16 milyon liralık bir ödeme aldı. Bu süreçte golcü futbolcu sadece 2 maça çıktı.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:33 Son Güncelleme: 17.7.2020 16:35 ABONE OL
Galatasaray'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı

Falcao el yaktı. 'a büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı star beklentilerin altında kalırken bir kambur oluşturdu.

Galatasaray'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı

Yönetim Falcao'dan pandemi döneminde önce indirim istedi. Ardından, "Maç oynanmıyor, gelirler yok. Bu dönemde maaş ödemeyelim " teklifi yaptı.

Galatasaray'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı

YÖNETİME OLUMSUZ YANIT VERDİ

Ancak Falcao yönetimin bu teklifini kabul etmedi. FIFA kuralları gereği 3 ay para ödenmeyen oyuncu serbest kalacağı için yönetim Nisan ile Temmuz'u kapsayan 4 ay için ödeme yaptı.

Galatasaray'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı

LİG ARASI SONRASI 2 MAÇA ÇIKTI

Falcao'ya 4 ay için yapılan 16 milyon Lira (2 milyon Euro) ödendi. Yönetim bütçesini zorlayarak bu ödemeyi yaparken Falcao ligler başladıktan sonra ancak 2 maçta forma giydi.

Galatasaray'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı

RİZE VE GAZİANTEP'E FORMA GİYDİ

Kolombiyalı yıldız Rize'de 90 dakika oynadıktan sonra Gaziantep önünde 80 dakika forma giydi ve 1 gol attı. Ardından sakatlandı. Falcao böylece 4 ayda 2 maça çıkıp 16 milyon lira aldı. (Takvim)

Galatasaray'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı
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Galatasaray'da Falcao gerçeği! 2 maça çıktı 16 milyon aldı
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