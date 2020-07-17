Maya Yoshida kimdir? Beşiktaş ile anılan stoper Maya Yoshida kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig için start alan yaz transfer sezonu sürerken ligde mücadele eden kulüpler önümüzdeki sezonda kadrolarında görmek istedikleri oyuncular için yerli ve yabancı oyuncu ve kulüplerle temas halinde. Bu kapsamda ligin 33.haftası kapsamında 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta stoper mevkisi oyuncusu Maya Yoshida ile ilgil söylentiler yankılanmaya devam ediyor. Bu bağlamda başta siyah-beyazlı taraftarlar olmak üzere pek çok sporsever oyuncuya ilişkin Maya Yoshida kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte futbolcuya ilişkin tüm bilgiler...

MAYA YOSHIDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?