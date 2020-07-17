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’de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte gelecek sezonda kadrosuna takviye yapmak ve eksiklikleri gidermek isteyen takımlar yerli ve yabancı kulüp ve takımlarla görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan ligde 56 puanla 2. sırada yer alan ’ta stoper sesleri yükseliyor. Bu bağlamda futbolseverler , , , hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, Maya Yoshida kimdir, kaç yaşında? İşte futbolcuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 02:37 Son Güncelleme: 18.7.2020 02:37 ABONE OL
Maya Yoshida kimdir? Beşiktaş ile anılan stoper Maya Yoshida kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig için start alan yaz transfer sezonu sürerken ligde mücadele eden kulüpler önümüzdeki sezonda kadrolarında görmek istedikleri oyuncular için yerli ve yabancı oyuncu ve kulüplerle temas halinde. Bu kapsamda ligin 33.haftası kapsamında 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta stoper mevkisi oyuncusu Maya Yoshida ile ilgil söylentiler yankılanmaya devam ediyor. Bu bağlamda başta siyah-beyazlı taraftarlar olmak üzere pek çok sporsever oyuncuya ilişkin Maya Yoshida kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte futbolcuya ilişkin tüm bilgiler...

MAYA YOSHIDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Maya Yoshida (d. 24 Ağustos 1988), Southampton takımında defans - stoper pozisyonunda görev yapan Japon millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Nagoya Grampus kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla VVV-Venlo ve Southampton kulüplerinde oynadı.

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Maya Yoshida kimdir? Beşiktaş ile anılan stoper Maya Yoshida kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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