Süper Lig'e çıkan ikinci takım Erzurumspor oldu | Erzurumspor 4-1 Ümraniyespor MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz hafta TFF 1. Lig'de şampiyon olan Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım olmuştu. 34. hafta mücadeleleri sonrasında ise hem Süper Lig'e ikinci bileti alan ekip belli oldu.

Erzurum'un Süper Lig'e yükselişini taraftar coşkuyla kutladı!

Ligde ikinci sırada bulunan BB Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla devirdi ve diğer karşılaşmaların sonucuna bakmaksızın adını Süper Lig'e yazdırdı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Emrah Başsan (2), Jugurtha Hamroun (pen.) ve Ibrahim Sissoko kaydetti. Ümraniyespor'un tek sayısı ise Muhammed Gönülaçar'dan geldi.

SÜPER LİG HASRETİ 1 YIL SÜRDÜ

Tarihinde geçen yıl ilk kez çıktığı Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig'e ikinci kez yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ligin son haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor maçında Emrah Başsan (2), Hamroun ve Sissoko'nun golleriyle maçı 4-1'lik skorla kazanan mavi-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonununda Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek.





MAVİ-BEYAZLI EKİBİN YÜZÜ "ŞİFO MEHMET" İLE GÜLDÜ

Sezon başında teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşarak lige başlayan Erzurum ekibi, ligin 4. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olduğu maçın ardından Bilazer ile yollarını ayırdı.

Yaşanan bu ayrılıktan sonra Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, Sözeri ile başarılı bir çıkış yakalayarak 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmesi üzerine Sözeri ile anlaşarak ayrıldı.

Geçen yıl Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının ardından yönetim ile anlaşarak takımı bırakan Mehmet Özdilek, Sözeri'nin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Geçen sezon kötü gidişatın ardından takımdan ayrılan Özdilek, bu sene ise aynı takımın başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor.



TARAFTARLAR DEV EKRANDAN İZLEDİ

Erzurum'da vatandaşlar, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Süper Lig'e yükselme mücadelesi verdiği Cesar Grup Ümraniyespor maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3'ncü dakikada aldığı topla ilerleyen Mücahit Can, kaleci Sehic'le karşı karşıya kaldı. Mücahit Can'ın şutunda Sehic ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.



7'nci dakikada Hamroun'un ortasına iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa şutunda top direkten geri döndü. Emrah, önüne düşen topu kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0.



23'üncü dakikada Hasic, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Sehic'in göğsüyle durdurduğu topu defans uzaklaştırdı.



30'uncu dakikada Muhammed Gönülaçar ceza alanı içinde Hamroun'u düşürdü, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun, topu ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



56'ncı dakikada ceza alanı önünde Aykut'un göğsüyle indirdiği topa Muhammed Gönülaçar gelişine vurarak ağlara gönderdi: 2-1.



61'inci dakikada Emrah orta alanda yakaladığı topu Ömer Şişmanoğlu'na çıkardı. Kaleci Burak'ı geçtikten sonra Ömer Şişmanoğlu'nun attığı şutu defans son anda önledi. Topu önünde bulan Emrah'ın vurduğu topu defans tekrar uzaklaştırmayı başardı.



81'inci dakikada Mücahit'in attığı taç atışında kaleci Burak'ın elinden kaçırdığı topu Emrah filelere gönderdi: 3-1.



88'inci dakikada sol kanattan rakip ceza alanına giren Sissoko, topu ağlara gönderdi: 4-1.



Maçı 4-1 kazanan BB Erzurumspor, adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu.