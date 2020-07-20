Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a Adil Aouchiche'den kötü haber!

'a 'den kötü haber!

Son dakika transfer haberleri... Önümüzdeki sezon için kadrosuna genç ve yetenekli isimler katmak isteyen Galatasaray, 'den 'yi listesine almıştı ancak genç futbolcudan sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 23:15 Son Güncelleme: 20.7.2020 23:15 ABONE OL
Galatasaray'a Adil Aouchiche'den kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın gözdesi konumunda bulunan genç yıldız adayı Adil Aouchiche, Saint Etienne ile resmi sözleşmeye imza attı.

Saint Etienne Kulübü, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Başakşehirli Aleksic'ten Galatasaraylı Falcao'ya gönderme!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a Adil Aouchiche'den kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA