Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder Napoli'ye transfer olacak

Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, flaş bir transfer itirafında bulundu. TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına konuk olan Gümüşdağ, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen eski futbolcuları Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olacağını açıkladı.

"CENGİZ TRANSFERİNDEN 4-5 MİLYON EURO GELECEK"

Cengiz'in transferinden pay alacaklarını belirten Gümüşdağ, "Cengiz Ünder yakın zamanda Napoli'ye satıldı, satılacak. Görüşmeler sürüyor. Oradan da kulübümüze 4-5 milyon euro gelir gelecek" dedi.

Başakşehir'deki transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

"TAKIMI GENÇLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Kadromuzu gençleştirmeye yöneldik. Adebayor, Arda, Emre, Mossoro gitti. Berkay ve Azubuike gibi isimleri aldık. Gençleştirmeye devam edeceğiz. Takip ettiğimiz gençler var, transfer çalışmalarımız başladı. Sadece yıldız oyuncu almak için yıldız oyuncu almayız. Hesabımıza bakarız.

Bugüne kadar yabancı transferinde neredeyse hata yapmadık. Adebayor'u sıfır bonservisle almıştık. Kadrodaki isimlerin çoğu bonservissiz. Okan Buruk devre arasında bir tane bile transfer istemedi. Süper Lig'de devre arasında Başakşehir haricinde 17 takım transfer yaptı, sadece biz yapmadık. 6 yıl sonra başarımıza çok daha farklı başarılar katacağız. Futbolumuzda rekabet üst düzeyde değil, umarım gelecekte değişir."