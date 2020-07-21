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'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...

'de son iki sezonun şampiyonu , bu sene ligi ilk 5'te bitirmenin mücadelesini veriyor. Pandemiden sonra çıktığı 7 karşılaşmada yalnızca 'yi mağlup edebilen Aslan, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hayallerine havlu atmıştı. Gözünü gelecek sezona diken Galatasaray'da flaş gelişmelerde yaşanıyor. İşte sarı-kırmızılıların kiralık yıldızı Onyekuru ve takıma geri dönen Babel ile ilgili gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 13:17 Son Güncelleme: 21.7.2020 13:18 ABONE OL
Galatasaray'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...

2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından bu sene kupayı 'e kaptıran 'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...

Devre arası transfer döneminde Ajax'a kiralanan 'in satılmasına kesin gözüyle bakılırken, bir anda her şey tersine döndü.

Galatasaray'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...

Hürriyet'in haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Monaco tarafından geri çağırılan Henry Onyekuru'nun bir daha kiralanmayacağının bildirilmesi üzerine rotayı Babel'e çevirdi.

Galatasaray'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...

Erken form tutmak için 'a dönen ve 'nde antrenmanlara çıkan Hollandalı yıldız hazırlık kampında da yer alacak.

Galatasaray'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...

tarafından hazırlık karşılaşmalarında şans verilecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kendini kanıtlaması durumunda Onyekuru'dan boşalan sol kanadın yeni sahibi olacak.

Galatasaray'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...
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Galatasaray'da şok gelişme! Babel ve Onyekuru...
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