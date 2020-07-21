Hasan Çavuşoğlu'ndan N'Sakala açıklaması! Beşiktaş'a gidecek mi?

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın N'Sakala için yaptığı girişimden dolayı özür dilediğini ifade etti.

"GİTMEK İSTEYEN GİDER"

Bir gazetecinin Alanyaspor'da sezon sonu 10 futbolcunun sözleşmesi biteceği yöndeki sorusun yanıt veren Çavuşoğlu, "Alanyaspor'da futbolcuların sözleşmeleri bitebilir. Tabii istediğimiz oyuncularda var. Hepsinin kalmasını istiyoruz. Zaten şuanda Campos, kulübümüzden tamamen ayrıldı. Mevcut oynayan ve sözleşmesi biten oyuncularımızla alakalı tabii ki biz kulübümüzde kalmasını isteriz. Gitmek isteyenleri de teşekkür eder göndeririz, yerine yenileri gelir. Her zaman olduğu gibi futbolun içerisinde giden veya gelenler olur" diye konuştu.

N'SAKALA'NIN TRANSFERİ...

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "N'Sakala'nın Beşiktaş'a transferi olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olur. N'Skala'nın sözleşmesi bitiyor. Kalmak isterse kalır, gitmek isterse gider. Biz kendisine de teklifimizi yapmıştık, anlaşma noktasına kadar da gelmiştik ve istediği rakamları da kendisine vermiştik ama daha sonra tabii ki geri adım attı. Şuanda maçlar devam ediyor. Neticesinde kupa maçları bitinceye kadar bizim futbolcumuz. Kupa maçı bittikten sonra kendisiyle tekrar oturup konuşuruz. Kalmak istiyorsa kalır, gitmek istiyorsa da yolunu açarız. Sözleşmesi biten bir futbolcunun yolu açık zaten" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Beşiktaşlı bir yöneticinin N'Sakala için yaptıkları girişimden dolayı özür dilediğini de ifade etti.

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