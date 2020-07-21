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: Bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız

'da Lille forması giyen , 'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen için bir paylaşım yaptı. Yazıcı, "Yine bir kadın cinayeti, yine evine ateş düşen bir aile. Bu ülkenin erkekleri 'ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır bir yer yapacak. Hemen şimdi kadın cinayetlerine dur diyeceğiz. Hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.7.2020 19:14 ABONE OL
Yusuf Yazıcı: Bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız

Futbol yaşamını Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdüren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için mesaj yayınladı.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Muğla'da 5 gündür kayıp olarak aranırken eski sevgilisi 32 yaşındaki C.M.A. tarafından katledildiği ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yine bir kadın cinayeti, yine evine ateş düşen bir aile. Bu ülkenin erkekleri 'ama'sız, 'fakat'sız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır bir yer yapacak. Hemen şimdi kadın cinayetlerine dur diyeceğiz. Hep birlikte."


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Yusuf Yazıcı: Bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır yer yapacağız
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