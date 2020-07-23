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Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmalarını sportif direktör olması beklenen yönetiyor. Tecrübeli futbolcu, ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimler bir araya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 18:52 Son Güncelleme: 23.7.2020 18:53 ABONE OL
Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!

Önümüzdeki sezon kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'den hamleler gelmeye başladı.

Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!

Mauricio Isla'nın ayrılığının ardından sağ bek arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde eski yıldız ismi ön plana çıkmıştı.

Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!

Transferde devreye girdi ve deneyimli futbolcu ve menajeriyle masaya oturdu..

Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!

Ajansspor'un haberine göre, gelecek sene 'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!

yönetimi de ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.

Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor. 36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de ile görüşüyor.

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Emre Belözoğlu Beşiktaşlı yıldız ile görüştü!
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