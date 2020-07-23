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ve 'tan 'ye dev çalım!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , ve , bazı isimler için karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Üç büyük takım da kadrosuna golcü takviyesi yapmak isterken, bu durum Fenerbahçe'ye yaramadı. Sarı-lacivertlilerin istediği iki yıldızdan biri Galatasaray'ı diğeri Beşiktaş'ı seçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 08:26 Son Güncelleme: 23.7.2020 08:29 ABONE OL
Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Bu sezon zirvenin uzağına düşen , 'in raporu doğrultusunda çalışmaları resmen başladı. Gelecek sezon öncesinde istediği hem yabancı hem de Türk futbolcular için rapor hazırlayan Terim, yeni isimlerin kamp çalışmasına yetiştirilmesini talep etti.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Terim'in talebinin ardından görüşmeler resmen başladı. Kadrosuna gelecek sezon Türk isimler de katmak isteyen , 'nin de istediği yıldız golcü ile resmen temasta.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

BİR KEZ DAHA BULUŞACAKLAR

Golcü ismin menajeri ile Telekom'da dün görüşme gerçekleştirildi. , bu görüşme öncesinde sosyal medya hesabından 'ın stadından paylaşım yaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Galatasaraylı yöneticiler, bu görüşmede 'nin de almayı çok istediği için hazırladıkları teklifi sunarken, görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

26 yaşındaki oyuncunun menajeri toplantı sonrasında, İnstagram'dan "Çıldırın çıldırın" marşını paylaştı ve Karaman'ın formasını giymeye yakın olduğunu ortaya koydu.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

'da yönetimi ile masaya oturan menajer ardından İnstagram hikaye bölümünden marşlı bir fotoğrafı attı.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

BU SEZON 6 GOL ATTI

Daha önce Hoffenhaim ve Hannover'de oynayan ve Terim'in milli takımdan öğrencisi olan , bu sezon 'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

'ın ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde bulunan 'Küme düşülmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu ücreti ödeyerek Karaman'ı kadrosuna dahil edecek.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

EMRE İSTİYORDU G.SARAY'I SEÇTİ

'de Emre Belözoğlu'nun imza attırabilmek için Almanya'ya dahi gitmeyi planladığı yıldız oyuncunun tercihi oldu. Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak için harekete geçen Cimbom, oyuncu ile anlaştı.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

BİR ÇALIM DA BEŞİKTAŞ'TAN

forvet hattında sezonu Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng, , Güven Yalçın ve Umut Nayir beşlisiyle tamamlamıştı. Ancak Burak Yılmaz hariç hiçbiri beklenilen katkıyı veremedi.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Siyah-beyazlıların hocası gelecek sezon için mutlaka 'güvenilir' bir golcü istiyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

'ın Fransız takımı Lille'e transferinin an meselesi olması sebebiyle 46 yaşındaki çalıştırıcı 'ın eski forveti 'un adını siyah-beyazlı yönetime sundu. 'ın komitesi Everton'ın kapısını çalacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

FİKRİNİ SERGEN YALÇIN DEĞİŞTİRDİ

Siyah-beyazlılar, 'u bonuslarıyla beraber 28 milyon euro'ya Everton'a satmıştı. Maviler'de aradığını bulamayan 29 yaşındaki oyuncu kiralık gittiği 'ta da tutunamadı.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

İdmanda yaşadığı ağır sakatlık yüzünden fazla forma şansı bulamayan Cenk'in aklında 'e dönmek yoktu. Ancak bu aşamada devreye 'ın girdiği ve başarılı ismi ikna ettiği kaydedildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

, 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu Everton yönetimi ile görüşecek ve yıldız ismi 1 yıl kiralayacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

EURO 2020 FAKTÖRÜ

, idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak corona virüsü sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Cenk, ismi değişmeyen ancak 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için 'a dönüşe sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu, Ada'da kulübede oturarak beklemek yerine Kartal'da oynayarak kupaya hazırlanmak istiyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

ile de yakından ilgileniyordu... (Fotomaç)

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Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!
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