Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde bulunan 'Küme düşülmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu ücreti ödeyerek Karaman'ı kadrosuna dahil edecek.