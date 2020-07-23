Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Bu sezon zirvenin uzağına düşen Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları resmen başladı. Gelecek sezon öncesinde istediği hem yabancı hem de Türk futbolcular için rapor hazırlayan Terim, yeni isimlerin kamp çalışmasına yetiştirilmesini talep etti.
Terim'in talebinin ardından görüşmeler resmen başladı. Kadrosuna gelecek sezon Türk isimler de katmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız golcü ile resmen temasta.
BİR KEZ DAHA BULUŞACAKLAR
Golcü ismin menajeri ile Telekom'da dün görüşme gerçekleştirildi. Ersin Akan, bu görüşme öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'ın stadından paylaşım yaptı.
Galatasaraylı yöneticiler, bu görüşmede Fenerbahçe'nin de almayı çok istediği Kenan Karaman için hazırladıkları teklifi sunarken, görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
26 yaşındaki oyuncunun menajeri toplantı sonrasında, İnstagram'dan "Çıldırın çıldırın" marşını paylaştı ve Karaman'ın Galatasaray formasını giymeye yakın olduğunu ortaya koydu.
Türk Telekom'da Galatasaray yönetimi ile masaya oturan menajer Ersin Akan ardından İnstagram hikaye bölümünden marşlı bir fotoğrafı attı.
BU SEZON 6 GOL ATTI
Daha önce Hoffenhaim ve Hannover'de oynayan ve Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde bulunan 'Küme düşülmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu ücreti ödeyerek Karaman'ı kadrosuna dahil edecek.
EMRE İSTİYORDU G.SARAY'I SEÇTİ
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imza attırabilmek için Almanya'ya dahi gitmeyi planladığı yıldız oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak için harekete geçen Cimbom, oyuncu ile anlaştı.
BİR ÇALIM DA BEŞİKTAŞ'TAN
Beşiktaş forvet hattında sezonu Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng, Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir beşlisiyle tamamlamıştı. Ancak Burak Yılmaz hariç hiçbiri beklenilen katkıyı veremedi.
Burak Yılmaz'ın Fransız takımı Lille'e transferinin an meselesi olması sebebiyle 46 yaşındaki çalıştırıcı Kara Kartal'ın eski forveti Cenk Tosun'un adını siyah-beyazlı yönetime sundu. Beşiktaş'ın transfer komitesi Everton'ın kapısını çalacak.
FİKRİNİ SERGEN YALÇIN DEĞİŞTİRDİ
Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u bonuslarıyla beraber 28 milyon euro'ya Everton'a satmıştı. Maviler'de aradığını bulamayan 29 yaşındaki oyuncu kiralık gittiği Crystal Palace'ta da tutunamadı.
İdmanda yaşadığı ağır sakatlık yüzünden fazla forma şansı bulamayan Cenk'in aklında Süper Lig'e dönmek yoktu. Ancak bu aşamada devreye Sergen Yalçın'ın girdiği ve başarılı ismi ikna ettiği kaydedildi.
Beşiktaş, 2022'ye kadar sözleşmesi olduğu Everton yönetimi ile görüşecek ve yıldız ismi 1 yıl kiralayacak.
EURO 2020 FAKTÖRÜ
Cenk Tosun, Crystal Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak corona virüsü sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı.
Cenk, ismi değişmeyen ancak 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor. Yıldız oyuncu, Ada'da kulübede oturarak beklemek yerine Kartal'da oynayarak kupaya hazırlanmak istiyor.