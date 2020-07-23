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3. ’den 2. Lig’e yükselmek isteyen ve karşı karşıya geliyor. Somaspor – Muğlaspor karşılaşmasının galibi bir sonraki turda Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçının galibi ile mücadele edecek. Somaspor - Muğlaspor karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 20:01 Son Güncelleme: 23.7.2020 20:14 ABONE OL
Somaspor - Muğlaspor | CANLI

TFF 2. Lig'e yükselme yarışım tüm hızıyla devam ediyor. Karacabey Belediyespor'un ardından üst tura çıkan bir takım daha Somaspor – Muğlaspor maçıyla belli olacak. İki takım arasındaki mücadeleyi Kocaeli Bölge Hakemi Alper Çetin yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER
Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal
Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, Mehmet Akif, Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can

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Somaspor - Muğlaspor | CANLI
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