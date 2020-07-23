Somaspor - Muğlaspor | CANLI

TFF 2. Lig'e yükselme yarışım tüm hızıyla devam ediyor. Karacabey Belediyespor'un ardından üst tura çıkan bir takım daha Somaspor – Muğlaspor maçıyla belli olacak. İki takım arasındaki mücadeleyi Kocaeli Bölge Hakemi Alper Çetin yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadeleyi A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.



İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal

Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, Mehmet Akif, Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can

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