Başakşehir sezonu mağlubiyetle bitirdi! Kasımpaşa 3-2 Başakşehir (MAÇ SONUCU)

Süper Lig Cemil Usta Sezonu Kasımpaşa - Başakşehir maçıyla sona erdi.

Şampiyon Başakşehir, deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu. Mücadelede Kasımpaşa'nın gollerini Koita (2) ve Yusuf Erdoğan atarken, turuncu-lacivertli ekibin sayıları ise Demba Ba ve Visca'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir sezonu 69 puanla tamamlarken, lacivert-beyazlılar ise ligi 43 puanla 10. olarak bitirdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

9. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Thiam'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



39. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR GELECEK...