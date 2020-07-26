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Karşıyaka - Turgutluspor | CANLI İZLEYİN

3. 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turguluspor karşı karşıya gelecek.Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede düdük çalıyor. Maçı canlı olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 19:59 Son Güncelleme: 26.7.2020 20:02 ABONE OL
Karşıyaka - Turgutluspor | CANLI İZLEYİN

TFF 3. Lig'de play-off heyecanı final maçlarıyla devam ediyor. Takımlar 2. Lig'e yükselmek için kıyasıya bir mücadele verirken, Belediye Derincespor'u eleyen Karşıyaka ile Esenler Erokspor'u saf dışı bırakan Turgutluspor, final müsabakasında karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Arif, Doğukan, Battal, Hakan, Namık, Metin, Onur, Anıl

Turgutluspor: Fatih, Hayrullah, Samet, Mithat, Onur, Mehmet, Doğan, Kadir, Necmi, Kadir, Ergun

KARŞIYAKA - TURGUTLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Titanic Mardan Stadı'ndaki final saat 20.00'de başladı. Kadir Sağlam'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

FİNALE NASIL GELMİŞLERDİ?

Yarı final karşılaşmasında Turgutluspor ile Erokspor kozlarını paylaşmıştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanarak finale yükselen taraf olmuştu.

Karşıyaka da yarı final maçında Belediye Derincespor'u Doğukan İnci'nin golü ile 1-0'lık skorla devirerek finale çıkmıştı.

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Karşıyaka - Turgutluspor | CANLI İZLEYİN
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