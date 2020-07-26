Video Spor GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor

GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor

GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor
26.07.2020 | 22:57

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GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor 02:34
GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor 01:28
GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:57
GOL | Karşıyaka 1-1 Turgutluspor 01:03
GOL | Karşıyaka 1-1 Turgutluspor 26.07.2020 | 22:56
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TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Turgutluspor, 99. dakikada Mithat Yaşar'ın attığı golle Karşıyaka karşısında 2-1 öne geçti.

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