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Shaqiri 'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

Gelecek sezon için oldukça ses getirecek bir kadro kurmak isteyen , kolları sıvadı. ve Barış Sungur gibi genç isimlerin transferini bitiren Fenerbahçe, 'dan ve 'tan ile de anlaşma sağladı. Kanarya dünyaca ünlü yıldız Shaqiri ile de görüşmelerde sona geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 12:02 Son Güncelleme: 26.7.2020 12:04 ABONE OL
Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

'de kabus gibi bir sezon geçiren 'de son Rizespor galibiyeti ile birlikte gözler yaz dönemine çevrildi.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

Öncelikle yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, 'un 45 yaşındaki çalıştırıcısı Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Yönetimin önümüzdeki haftalarda Bulut'u resmen açıklaması bekleniyor.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

İlk olarak Gölcükspor forması giyen ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, 'ın da uzun süre gündeminde yer alan 'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler ayrıca, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

Sezonun sona ermesiyle birlikte dönemine ağırlığını koyacak olan 'de, gündemde dünya yıldızı isimler de var.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

O isimlerden birisi de 'un 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan efsane kadrosunda yer alan Shaqiri...

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Aktarılan bilgilere göre devi, 'un yıldız futbolcusu için 3 milyon eurodan olmak üzere 3 yıllık teklif sundu.

Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

2023'E DEK KONTRATI VAR

Öte yandan ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklediği aktarıldı. (Fotomaç)

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Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı
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