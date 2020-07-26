Shaqiri Fenerbahçe'ye! Sözleşme şartları da ortaya çıktı

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe'de son Rizespor galibiyeti ile birlikte gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Takımda büyük değişiklikler yapacak sarı-lacivertliler, gerçekleştireceği hamlelerle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Öncelikle yeni teknik direktörü takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un 45 yaşındaki çalıştırıcısı Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Yönetimin önümüzdeki haftalarda Bulut'u resmen açıklaması bekleniyor.
Damien Comolli'den boşalan sportif direktörlük görevini Emre Belözoğlu'na emanet eden Kanarya, transferde şimdiden somut adımlar atmaya başladı.
İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da uzun süre gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler ayrıca, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer dönemine ağırlığını koyacak olan Fenerbahçe'de, gündemde dünya yıldızı isimler de var.
O isimlerden birisi de Liverpool'un 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan efsane kadrosunda yer alan Shaqiri...
2023'E DEK KONTRATI VAR
Öte yandan Liverpool ile 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin henüz net bir karar vermediği ifade edildi ve cevabın beklediği aktarıldı. (Fotomaç)