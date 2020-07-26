Süper Lig'de UEFA ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu! Hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?

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'de ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu! Hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?

'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Bu sorunun yanıtı, 25 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı oynana 34. hafta karşılaşmalarının ardından belli oldu. Öyle ki, küme düşme hattını yakından ilgilendirdiği kadar ligin zirvesini de doğrudan ilgilendiren maçlar oynandı. Böylelikle, Süper Lig'de Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar hangileri oldu? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 07:07 Son Güncelleme: 26.7.2020 07:09 ABONE OL
Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu!

'de 34. son haftanın en kritik karşılaşmaları geride kaldı. Küme düşen takımlar netlik kazanırken Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar da belli oldu. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden lider Medipol Başakşehir, ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden ilk takım olmuştu. Son haftada, Trabzonspor, Beşiktaş ve Sivasspor'un durumları ise merak ediliyordu.

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SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR AVRUPA'YA GİDECEK?

Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken Beşiktaş ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Bu sezon ligin sürpriz ekibi olan Sivasspor ise Göztepe deplasmanında sahaya çıktı. Karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?

İşte, yanıtı...

Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu!

BAŞAKŞEHİR (ŞAMPİYON)

'in Cemil Usta sezonunda ligi 1.sırada tamamlayarak şampiyon olan Başakşehir takımı önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

TRABZONSPOR

Ligi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor tarafınca verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezası nedeniyle CAS'a başvuruda bulunmuştu. Bu men cezasının CAS'tan dönmesi durumunda bordo-mavili ekip gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu!

BEŞİKTAŞ

'i 3. Sırada tamamlayan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu!

SİVASSPOR

'i 4. sırada tamamlayan Sivasspor ise Avrupa Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı.

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Süper Lig'de UEFA ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu! Hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?
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