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'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan , Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından sezonu teknik direktörsüz tamamlamıştı. Yeni teknik direktör arayışları ise yeni sezon ile birlikte başladı. Son dönemde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan ile ilgili Fenerbahçeli taraftarlar araştırma yapıyor. Peki, Erol Bulut Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut nereli ve kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 28.7.2020 23:10 ABONE OL
Erol Bulut Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sezonun sona ermesi ile birlikte, adı sık sık ile anılan , ile ilgili sarı lacivertli taraftarlar araştırma yapıyor. 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya gelen Bulut, futbolculuğunda defans pozisyonunda görev yapmış ve milli formayı giymiştir.

İşte adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un hayatı…

Erol Bulut Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

(d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Erol Bulut son olara Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır. Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

Erol Bulut Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sportif başarılar

TSYD Kupası: 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi: 1995-96 Başbakanlık Kupası: 1997-98 Atatürk Kupası: 1997-98

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Erol Bulut Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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