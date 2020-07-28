Erol Bulut Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sezonun sona ermesi ile birlikte, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, ile ilgili sarı lacivertli taraftarlar araştırma yapıyor. 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya gelen Bulut, futbolculuğunda defans pozisyonunda görev yapmış ve milli formayı giymiştir.
İşte adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un hayatı…
Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Erol Bulut son olara Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır. Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
Sportif başarılar
Fenerbahçe TSYD Kupası: 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi: 1995-96 Başbakanlık Kupası: 1997-98 Atatürk Kupası: 1997-98