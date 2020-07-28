Erol Bulut Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu? Erol Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sezonun sona ermesi ile birlikte, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut, ile ilgili sarı lacivertli taraftarlar araştırma yapıyor. 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya gelen Bulut, futbolculuğunda defans pozisyonunda görev yapmış ve milli formayı giymiştir.

İşte adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un hayatı…