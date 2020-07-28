Pazarspor TFF 2.Lig’de

TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan Pazarspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.
İlk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Rize ekibi, 19. dakikada Mehmet Aytemiz'in golüyle öne geçti. 43'te kazanılan penaltıyı gole çeviren Cem Vural
skoru 2-0 yaptı. Devre biterken bir kez daha sahne alan Mehmet Aytemiz
, uzaktan harika bir gol atıp farkı 3'e çıkardı. İkinci yarıda roller değişti.
Soma, 73'te Nurettin'in golüyle durumu 3-1 yaptı. 90'da kazanılan penaltıda Mehmet Uysal farkı bire indirdi: 3-2.
Büyük heyecana sahne olan son anlarda skoru koruyan mavibeyazlılar zafere uzandı. Pazarspor; Serik Belediye, Kocaeli, Karacabey, 24 Erzincan ve Turgutlu'nun ardından TFF 2. Lig'e adını yazdıran son takım oldu.