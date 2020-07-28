Pazarspor TFF 2.Lig’de

TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan veİlk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Rize ekibi, 19. dakikada Mehmet Aytemiz'in golüyle öne geçti. 43'te kazanılan penaltıyı gole çevirenskoru 2-0 yaptı. Devre biterken bir kez daha sahne alan, uzaktan harika bir gol atıp farkı 3'e çıkardı.Soma, 73'te Nurettin'in golüyle durumu 3-1 yaptı. 90'da kazanılan penaltıda Mehmet Uysal farkı bire indirdi:Büyük heyecana sahne olan son anlarda skoru koruyan mavibeyazlılar zafere uzandı.