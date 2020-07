Süper Lig play off finali ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede oynanacak?

TFF 1. Lig play off yarı finalleri sona erdi. Akhisarspor Fatih Karagümrük, Adana Demirspor Bursaspor eşlemelerinden finale çıkan takımlar belli oldu. Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor adını finale yazdırırken final maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'e yükselme maçı olarak iki takım için de kritik öneme sahip TFF 1. Lig play off finali ilgili merak edilenleri derledik. Süper Lig play off finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar…

SÜPER LİG PLAY OFF FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK_

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.