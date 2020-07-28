Süper Lig play off finali ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede oynanacak?

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Süper Lig ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede oynanacak?

Gelecek sezon Süper Lig’de boy gösterecek son takımı belirleyecek play off finaline yükselen takımlar belli oldu. Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasında oynanacak final maçının ardından Süper Lig’e çıkan son takım belli olacak. Başta Karagümrük ve Adana Demir tarafları olmak üzere futbolseverler “Süper Lig ne zaman ve nerede oynanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte TFF 1. Lig play off final serisi ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 08:15 Son Güncelleme: 28.7.2020 08:15 ABONE OL
Süper Lig play off finali ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede, hangi takımlar arasında oynanacak?

TFF 1. Lig play off yarı finalleri sona erdi. Akhisarspor Fatih Karagümrük, Adana Demirspor Bursaspor eşlemelerinden finale çıkan takımlar belli oldu. Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor adını finale yazdırırken final maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'e yükselme maçı olarak iki takım için de kritik öneme sahip TFF 1. Lig ilgili merak edilenleri derledik. Süper Lig play off finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar…

SÜPER LİG PLAY OFF FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK_

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

Süper Lig play off finali ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede, hangi takımlar arasında oynanacak?

KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA TURLADI...

Fatih Karagümrük ile Akhisarspor arasındaki ilk maç 3-3 sona ermişti. Fatih Karagümrük, rakibini ikinci maçta tek golle geçerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e turu getiren golü 71. dakikada Sabo attı.

ADANA DEMİRSPOR FARKLI KAZANDI...

Play-off yarı finalinde diğer eşleşme ise Adana Demirspor ile Bursaspor arasındaydı. Bursa'da 0-0 biten müsabakanın rövanşında Adana Demirspor rahat bir galibiyetle finalist oldu. 4-1 biten maçta Adana Demirspor'un gollerini Erkan Zengin, Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz kaydetti. Bursaspor'un tek sayısı ise Serdar Özkan'dan geldi.

Süper Lig play off finali ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede, hangi takımlar arasında oynanacak?

TFF 1. LİG PLAY OFF FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF, finalin hangi şehirde oynanacağını henüz açıklamadı.

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Süper Lig play off finali ne zaman oynanacak? Süper Lig'e yükselme TFF 1. lig play off finali nerede oynanacak?
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