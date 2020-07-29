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Quaresma 'dan ayrıldı!

ekibi 'ta uzun yıllar forma giyen ve ardından 'ya olan , ekibinden ayrıldı.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 16:15 Son Güncelleme: 29.7.2020 16:27 ABONE OL
Quaresma Kasımpaşa'dan ayrıldı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve ardından Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, İstanbul ekibinden ayrıldı.

Süper Lig macerasına 2010 yılında Inter'den transfer olduğu Beşiktaş ile başlayan Quaresma, siyah beyazlı formayla 227 maça çıktı ve 38 gol 78 asistlik performans göstedi. Bu sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya geçen Portekizli yıldız, İstanbul ekibinde ise 26 maçta 4 gole imza attı. Quaresma, Beşiktaş formasıyla 2016 ve 2017 yıllarında Süper Lig şampiyonluğu, 2011 yılında ise Türkiye Kupası şampiyonluğu kazandı.

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama
Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.

Finalin ardından çifte imza

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Quaresma Kasımpaşa'dan ayrıldı!
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