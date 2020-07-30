Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor

Trabzonspor'un başında 2. maçında kupa kazanma mutluluğunu yaşayan antrenör Eddie Newton,dedi. İngiliz çalıştırıcı,ifadesini kullandı.YUNUS EMRE SELSüper Lig'in 24 golle kralı olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda da attığı 7 golle kral olmayı başardı.Sezonun en çok maç oynayan futbolcusu (49) olarak istikrarını ortaya koyanTrabzonspor, dev finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son verdi. En son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren bordomavililer, o dönemden sonra bu mutluluğu yaşayamamıştı.Karşılaşmanın 25. dakikasında Sörloth'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kaleciden önce vuran Abdülkadir Ömür ağları sarsıp takımını öne geçirdi. 21 yaşındaki oyuncu, maç sonrası soyunma odasında omuzlara alındı.Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor 1.5 milyon dolar yani yaklaşık 10.5 milyon TL'lik kupa primi kazandı. Finalde kaybeden Alanyaspor ise 900 bin dolar (6.3 milyon TL) aldı.Trabzonspor'un kupa şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ederim."Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım daha önce,1976-19771977-19781983-19841991-19921994-19952002-20032003-20042009-2010sezonlarında mutlu sona ulaştı.