Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor

Finalde Aytemiz Alanyaspor’u deviren Fırtına hedefine ulaştı. Olimpiyat Stadı'ndaki dev maça istekli başlayan bordo-mavililer, 25'te Abdülkadir Ömür'ün zor pozisyonda attığı golle öne geçti. Son saniyede sahne alan Kral Sörloth da ağları sarsıp Karadeniz ekibini mutlu sona taşıdı. 10 yıl sonra bu başarıyı yakalayan Trabzonspor, Süper Kupa'da Başakşehir ile karşılaşacak
Giriş Tarihi: 30.7.2020ABONE OL
'KUPA İYİ HİSSETTİRİR'
Trabzonspor'un başında 2. maçında kupa kazanma mutluluğunu yaşayan antrenör Eddie Newton, "Çokmutlu olduğumu söyleyebilirim. Kupalar kazanmaksizi her zaman çok iyi hissettirir" dedi. İngiliz çalıştırıcı, "İlk yarı hak ettiğimiz bir şekilde önde girdik.Maçı daha önce de bitirebilirdik, çok pozisyonyakaladık ama şanslardan faydalanamadık.Herkese teşekkür etmem gerekiyor. Oyuncular istediğimizher şeyi yaptılar, gerçekten harika mücadeleettiler. Taraftarlarımız bize her yerde sonunakadar destek oldu. İnanılmaz mutlu hissediyorumkendimi" ifadesini kullandı. YUNUS EMRE SEL
SÖRLOTH KUPANIN DA KRALI OLDU
Süper Lig'in 24 golle kralı olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda da attığı 7 golle kral olmayı başardı. İki kulvarda dabu unvana sahip olanyıldız oyuncu, büyükbir mutluluk yaşadı. Sezonun en çok maç oynayan futbolcusu (49) olarak istikrarını ortaya koyan Sörloth, maçsonrası kupayı öperekşampiyonluğu kutladı.
BÜYÜK HASRET BİTTİ
Trabzonspor, dev finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son verdi. En son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren bordomavililer, o dönemden sonra bu mutluluğu yaşayamamıştı.
ÖMÜRLÜK GOL!
Karşılaşmanın 25. dakikasında Sörloth'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kaleciden önce vuran Abdülkadir Ömür ağları sarsıp takımını öne geçirdi. 21 yaşındaki oyuncu, maç sonrası soyunma odasında omuzlara alındı.
10.5 MİLYON TL KASADA
Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor 1.5 milyon dolar yani yaklaşık 10.5 milyon TL'lik kupa primi kazandı. Finalde kaybeden Alanyaspor ise 900 bin dolar (6.3 milyon TL) aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI
Trabzonspor'un kupa şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ederim."
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Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım daha önce,
1976-1977
1977-1978
1983-1984
1991-1992
1994-1995
2002-2003
2003-2004
2009-2010
sezonlarında mutlu sona ulaştı.