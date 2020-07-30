Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor

Ziraat şampiyonu 

Finalde Aytemiz ’u deviren Fırtına hedefine ulaştı. Olimpiyat Stadı'ndaki dev maça istekli başlayan bordo-mavililer, 25'te Abdülkadir Ömür'ün zor pozisyonda attığı golle öne geçti. Son saniyede sahne alan Kral Sörloth da ağları sarsıp Karadeniz ekibini mutlu sona taşıdı. 10 yıl sonra bu başarıyı yakalayan , Süper Kupa'da Başakşehir ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor
'KUPA İYİ HİSSETTİRİR'
Trabzonspor'un başında 2. maçında kupa kazanma mutluluğunu yaşayan antrenör Eddie Newton, "Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Kupalar kazanmak sizi her zaman çok iyi hissettirir" dedi. İngiliz çalıştırıcı, "İlk yarı hak ettiğimiz bir şekilde önde girdik. Maçı daha önce de bitirebilirdik, çok pozisyon yakaladık ama şanslardan faydalanamadık. Herkese teşekkür etmem gerekiyor. Oyuncular istediğimiz her şeyi yaptılar, gerçekten harika mücadele ettiler. Taraftarlarımız bize her yerde sonuna kadar destek oldu. İnanılmaz mutlu hissediyorum kendimi" ifadesini kullandı. YUNUS EMRE SEL

SÖRLOTH KUPANIN DA KRALI OLDU
Süper Lig'in 24 golle kralı olan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda da attığı 7 golle kral olmayı başardı. İki kulvarda da bu unvana sahip olan yıldız oyuncu, büyük bir mutluluk yaşadı. Sezonun en çok maç oynayan futbolcusu (49) olarak istikrarını ortaya koyan Sörloth, maç sonrası kupayı öperek şampiyonluğu kutladı.

BÜYÜK HASRET BİTTİ
Trabzonspor, dev finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son verdi. En son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götüren bordomavililer, o dönemden sonra bu mutluluğu yaşayamamıştı.

ÖMÜRLÜK GOL!
Karşılaşmanın 25. dakikasında Sörloth'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kaleciden önce vuran Abdülkadir Ömür ağları sarsıp takımını öne geçirdi. 21 yaşındaki oyuncu, maç sonrası soyunma odasında omuzlara alındı.

10.5 MİLYON TL KASADA
Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Trabzonspor 1.5 milyon dolar yani yaklaşık 10.5 milyon TL'lik kupa primi kazandı. Finalde kaybeden Alanyaspor ise 900 bin dolar (6.3 milyon TL) aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI
Trabzonspor'un kupa şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: "2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ederim."

9
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Bordo-mavili takım daha önce,
1976-1977
1977-1978
1983-1984
1991-1992
1994-1995
2002-2003
2003-2004
2009-2010
sezonlarında mutlu sona ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlamıştı! Uzun süredir sağlık problemi yaşayan ünlü şovmen…
Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek’in sürpriz aşkı ünlü oyuncunun oğlu çıktı! İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi Gurur Aydoğan...
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 29 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri nasıl getirilir, nedir ve ne zaman başlar?
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum! Sosyal medyada gündem oldu!
Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
MEB öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEBBİS giriş ekranı ile 2020 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları sorgulama ekranı
2 yıllık ve 4 yıllık Üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu: ÖSYM 2020 Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA