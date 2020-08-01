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'den bombası!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, stoper takviyesi için Roma'da top koşturan yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 17:44 Son Güncelleme: 1.8.2020 17:47 ABONE OL
Fenerbahçe'den Juan Jesus bombası!

transferinden sonuç alamayan , listesindeki bir diğer stoper için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Juan Jesus bombası!

Mevcut kadrosunda ve Sadık Çiftpınar dışında stoperi bulunmayan , geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak gönderilen Zanka'yı gelecek sezon kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe'den Juan Jesus bombası!

için yeni teknik direktör Erol Bulut'tan da onay alan yönetim, 'nda yapılacak kampa kadar bu sorunu çözmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Juan Jesus bombası!

JUAN JESUS KİMDİR?
Tam adı Juan Guilherme Nunes Jesus yıldız futbolcu, 10 Haziran 1991 yılında 'da dünyaya geldi. Internacional'de forma giydikten sonra 5 sezon Inter'de forma giydi.

Fenerbahçe'den Juan Jesus bombası!

2016-2017 yılında Roma'ya kiralık olarka katılan Jesus, geçtiğimiz yıl 29 müsabakaya çıktı. 6 sarı kart gören Jesus, 1 kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den Juan Jesus bombası!

Roma'da 25 maçta ilk 11'de oynadı. , 'nda ise 4 kez forma giydi.

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Fenerbahçe'den Juan Jesus bombası!
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