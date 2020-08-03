Belhanda’ya talip çıktı

Sampdoria, Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi olan ve performansı tartışılan 30 yaşındaki on numara, İtalyan ekibinin gözdesi durumunda. Sampnews24'te yer alan habere göre;Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 23, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 33 resmi müsabakada görev aldı. 7 gol, 3 asist kaydetti.