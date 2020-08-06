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'dan kararı!

Kulübü Başkanı , devre arası takımın başına getirilen Hırvat teknik adam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 23:34 ABONE OL
Kayserispor'dan Robert Prosinecki kararı!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gözbaşı, Prosinecki'ye teşekkür ederek, "Çok değerli hocamız Robert Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisi duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir." ifadelerini kullandı.

KALECİ LUNG TAKIMDA KALDI

Başkan Berna Gözbaşı, Rumen kaleci Silviu Lung'un sarı-kırmızılı ekipte kaldığını açıkladı.

Gözbaşı, 31 yaşındaki kalecileri Lung'un önümüzdeki sezonda da Kayserispor forması giyeceğini belirtti. Gözbaşı, açıklamasında, "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

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Kayserispor'dan Robert Prosinecki kararı!
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