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Ayrılığa onay çıktı! Muslera'nın yerine ...

Muslera'nın sakatlığı nedeniyle yeni sezon için kaleci transferi yapmayı planlayan 'da gündeme son olarak İspanyol ekibi 'da forma giyen gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Bilbao Sportif Direktörü Rafa Alkorta, oyuncunun ayrılığı için onay verdi.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 18:16 Son Güncelleme: 7.8.2020 18:21 ABONE OL
Ayrılığa onay çıktı! Muslera'nın yerine Herrerin...

Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından yeni bir kaleci arayışına giren Galatasaray, birçok ismi gündemine alırken, bu isimlerin son halkası Herrerin olmuştu.

Bonservisi Athletic Bilbao'da bulunan Herrerin için kulübün Sportif Direkötü Rafael Alkorta konuştu.

Alkorta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda düşünmemiz gereken şey, oyuncumuz için bir teklif geldiğinde ayrılığını kolaylaştırabilmek. Onunla konuştum ve dediğim ki, 'Bir yıllık sözleşmen daha var ve sen rekabetçi bir kalecisin.' Bir teklif gelmediği sürece kalabilir. Sözleşmesinde ayrılığı için yazan madde belli. Çok iyi bir kaleci ve piyasa değeri yüksek. Umarım onu iyi bir kulüp alır. Tabii bu teklif her iki taraf için de uygun olmalı." dedi.

RESMİ TEKLİF VAR MI?
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Herrerin için henüz resmi bir teklif yok ancak gelindiği taktirde Bilbaolu yöneticiler bunu kabul edecek.

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Ayrılığa onay çıktı! Muslera'nın yerine Herrerin...
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