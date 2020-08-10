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sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler

, 2020-21 sezonu hazırlıklarına Nevzat Demir Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda kiralıktan dönen futbolcularda idmanda yer aldı. İşte ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 20:05 Son Güncelleme: 10.8.2020 20:06 ABONE OL
Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda kiralıktan dönen isimler yer alırken bir futbolcunun eksikliği dikkat çekti.

Beşiktaş 2020-21 sezonu hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

KİRALIKTAN DÖNENLER ANTRENMANDA

Siyah Beyazlılar'da kiralık sözleşmeleri biten ve takıma dönen isimler Mirin, Larin, Oğuzhan Özyakup, Alpay Çelebi, Hasic de antrenmanda yer aldı.

Sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşma sağlanamayan Atiba ise antrenmana katılmadı. Öte yandan siyah-beyazlı takımdaki futbolcuların neşeli hali dikkat çekti.

İşte ilk idmandan görüntüler...





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Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler
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