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'tan 'ne özel !

'i 3. sırada tamamlayan , 'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Bu turda PAOK ile eşleşen , transferlerini de buna göre yapacak. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezonu 'de geçiren yıldız kaleciyi gündeme aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:56 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:58 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

'ın takımın başına gelmesinin ardından 'de büyük bir çıkış yakalayan , son haftalarda aldığı üst üste galibiyetler ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligi 3. sırada tamamladı.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

'un 'dan 1 yıl men cezası almasının ardından ise , 'ne katılma hakkı kazandı.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından uzun süredir kaleci arayışlarına devam eden , 'ne gidebilme ihtimali nedeniyle kaleyi sağlam bir isme emanet etmek istiyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

Bu süreçte adı ve Bravo gibi birçok yıldız isimle anılan , aradığı ismi 'da buldu.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

1 numara arayışlarını hız veren siyah- beyazlılar, 'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ve 1.95 boyundaki kaleci Sergio Rico ile temas kuruldu.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

Oyuncunun menajeri Miguel Alfaro, 'ın teklifini araya G.Saray'ı da katarak, "Beşiktaş ve G.Saray'ın bir kaleci aradığını biliyoruz. İkisi de önemli bir seçenek.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

'nin bitiminden sonra bonservisini elinde bulunduran Sevilla ile konuşacağız. Türk takımlarıyla tanışmak büyük bir ilerleme olabilir. Onun için iyi bir hedef olabilir" diye konuştu.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

'nin opsiyon hakkını kullanmayacağı Rico'nun da için tercih ettiği bildirildi. (Fotomaç)

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Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!
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