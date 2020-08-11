Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel transfer!

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetler ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligi 3. sırada tamamladı.
Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezası almasının ardından ise Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından uzun süredir kaleci arayışlarına devam eden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme ihtimali nedeniyle kaleyi sağlam bir isme emanet etmek istiyor.
1 numara arayışlarını hız veren siyah- beyazlılar, PSG'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki ve 1.95 boyundaki kaleci Sergio Rico ile temas kuruldu.
Oyuncunun menajeri Miguel Alfaro, Beşiktaş'ın teklifini araya G.Saray'ı da katarak, "Beşiktaş ve G.Saray'ın bir kaleci aradığını biliyoruz. İkisi de önemli bir seçenek.
Şampiyonlar Ligi'nin bitiminden sonra bonservisini elinde bulunduran Sevilla ile konuşacağız. Türk takımlarıyla tanışmak büyük bir ilerleme olabilir. Onun için iyi bir hedef olabilir" diye konuştu.
PSG'nin opsiyon hakkını kullanmayacağı Rico'nun da Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi için tercih ettiği bildirildi. (Fotomaç)