Muriqi'ye 4 yılda 13 milyon Euro

Fenerbahçe ile Lazio arasında Vedat Muric için pazarlıklar devam ederken İtalyan kulübünün Kosovalı oyuncuya olan teklifi de ortaya çıktı. Lazio, Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan Vedat Muric'e 5 yıl için net 13 milyon Euro teklif etti. Kosovalı yıldızın ve menajerinin bu teklifi kabul ettiği ifade edildi. Bu durumda Vedat, Lazio'dan yılda 2.6 milyon Euro kazanacak. Fenerbahçe ile Lazio arasında da bonservis pazarlıkları dün de devam etti. Fenerbahçe'nin Lazio'nun teklif ettiği 16+3 milyon Euro teklifini kabul ettiği taksitlerin nasıl olacağı konusunda görüşmelerin sürdüğü her an resmi açıklamanın gelebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i Lazio'ya satmasının ardından transferde ilk hedefi forvet transferi olarak belirleyeceği en az 2 santrforu kadrosuna katacağı da gelen haberler arasında.İtalyan medyası Vedat ile anlaşma sağlandığını ve resmi açıklamanın her an gelebileceğini yazdı.Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük uğraşılar sonucunda kadrosuna kattığı Vedat Muric'in önemli miktarda kar elde edecek.