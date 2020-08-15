Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muriqi'ye 4 yılda 13 milyon Euro

Muriqi'ye 4 yılda 13 milyon Euro

ile Lazio arasında bonservis için görüşmeler devam ederken, İtalyan kulübü Vedat Muric’e 5 y ıl için 13 milyon Euro teklif etti. Vedat bu teklifi kabul etti.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 02:19 ABONE OL
Muriqi'ye 4 yılda 13 milyon Euro
Fenerbahçe ile Lazio arasında Vedat Muric için pazarlıklar devam ederken İtalyan kulübünün Kosovalı oyuncuya olan teklifi de ortaya çıktı. Lazio, Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan Vedat Muric'e 5 yıl için net 13 milyon Euro teklif etti. Kosovalı yıldızın ve menajerinin bu teklifi kabul ettiği ifade edildi. Bu durumda Vedat, Lazio'dan yılda 2.6 milyon Euro kazanacak. Fenerbahçe ile Lazio arasında da bonservis pazarlıkları dün de devam etti. Fenerbahçe'nin Lazio'nun teklif ettiği 16+3 milyon Euro teklifini kabul ettiği taksitlerin nasıl olacağı konusunda görüşmelerin sürdüğü her an resmi açıklamanın gelebileceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i Lazio'ya satmasının ardından transferde ilk hedefi forvet transferi olarak belirleyeceği en az 2 santrforu kadrosuna katacağı da gelen haberler arasında.

İTALYAN BASINI: İŞLEM TAMAM!
İtalyan medyası Vedat ile anlaşma sağlandığını ve resmi açıklamanın her an gelebileceğini yazdı.


Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük uğraşılar sonucunda kadrosuna kattığı Vedat Muric'in önemli miktarda kar elde edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi sete getirdi! Hazal Kaya ile oğlu Fikret Ali'nin pozuna herkes hayran kaldı!
Çağla Şıkel'e genç sevgili! Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? Çağla Şıkel ile DJ Emre Şenol aşk mı yaşıyor?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 16 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Milli Piyango İdaresi ile 15 Ağustos 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama: Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı!
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’un doğum gününü böyle kutladı! 'Meleğimin 'Uğuristan'ı iyi ki yanımdasın'
Son dakika! 2. el otomobil alacaklar dikkat! Yargıtay'dan noter kararı
Van Gölü'nde canavar yaratık paniği! "Objenin ekrandan hızlıca geçtiğini görünce..."
SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi! İmza tarihi belli oldu
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
ARKADAŞINA GÖNDER
Muriqi'ye 4 yılda 13 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA