TARIHI zafer sonrasında Bayern Münih'in teknik patronu Hans Flick'in sözleri de gündeme damga vurdu. 55 yaşındaki hoca,diyerek çalışmanın önemini hatırlattı. 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Alman Milli Takımı'nda Löw'ün yardımcısı olan Flick'in kupaya uzanan yolda gizli kahraman olduğu da biliniyor.4 El Mundo Deportivo: "Bir dönemin sonu, utanç verici"Sport: "Tarihi aşağılama"Marca: "Utanç"AS: "Tarihi aşağılama"El Pais: "Barcelona, bir krize girdi"Bild: "Yüzyılın galibiyeti"Kicker: "Bayern, Barça'yı rezil etti"ZDF: "Bayern, Barcelona'yı parçalara ayırdı"Spiegel: "Bayern'in güç gösterisi"Spox: "Ders saati!"Takımı ile sözleşme görüşmelerini durduran Lionel Messi'nin de ayrılacağı haberleri Katalan medyasının sayfalarındaydı. Messi'nin b abasının Milano'da ev aldığının altı çizilirken İtalyan ekibi İnter ile Barcelona arasında bonservis pazarlığının başlayacağı belirtildi. 1 yıl daha sözleşmesi olan Messi'nin serbest kalma bedeli ise 700 milyon Euro.BU sezon Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi performansı göz kamaştırıyor. Alman ekibi oynadığı tüm maçları kazanırken rakiplerine de gol oldu yağdı. Bavyera temsilcisi 9 maçta toplam 39 kez rakip fileleri sarstı. Kalesinde ise sadece 8 gol gördü.toplam piyasa değeri 1 milyar 150 milyon Euro'yu bulan İngiliz devi Manchester City de Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.Fransızlar'ı yarı finale taşıyan golleri Cornet ve Dembele (2) attı. Lyon, yarı finalde Alman panzeri Bayern Münih'in rakibi oldu.YUKATEL Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ali Çetin, yeni bir dönemin başlayacağını vurgularken Hırvat çalıştırıcı ise şunları söyledi: "Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeyle çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Denizlispor'un layık olduğu yer zaten daha yukarısı."DÜNYANIN en zorlu rallilerinden TransAnatolia Ralli Raid, 10. yılında startını İstanbul'da verdi. 15-22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2850 kilometrelik yarışta, 4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılacak. Bolu, Haymana ve Karadağ'ı ziyaret edecek TransAnatolia'da, Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.SALGIN nedeniyle takvim değişikliğine giden Formula 1'in yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Sky İtalia, 15 Kasım'da Kurtköy'de bulunan pistin yeniden takvimde olacağını ve yarışların Türkiye'ye döneceğini açıkladı. 2005 yılında ilk kez İstanbul'da yapılan ve 7 yıl boyunca yarışlara ev sahipliği yapan Türkiye, ardından takvimden çıkarılmıştı.