LÖW'ÜN SAĞ KOLUYDU BARCELONA'NIN KÂBUSU OLDU
TARIHI zafer sonrasında Bayern Münih'in teknik patronu Hans Flick'in sözleri de gündeme damga vurdu. 55 yaşındaki hoca, "Nasıl antrenman yaparsan, öyleoynarsın" diyerek çalışmanın önemini hatırlattı. 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Alman Milli Takımı'nda Löw'ün yardımcısı olan Flick'in kupaya uzanan yolda gizli kahraman olduğu da biliniyor.
İSPANYOLLAR: TARİHİ AŞAĞILAMA
4 El Mundo Deportivo: "Bir dönemin sonu, utanç verici"
Sport: "Tarihi aşağılama"
Marca: "Utanç"
AS: "Tarihi aşağılama"
El Pais: "Barcelona, bir krize girdi"
ALMANLAR: YÜZYILIN GALİBİYETİ
Bild: "Yüzyılın galibiyeti"
Kicker: "Bayern, Barça'yı rezil etti"
ZDF: "Bayern, Barcelona'yı parçalara ayırdı"
Spiegel: "Bayern'in güç gösterisi"
Spox: "Ders saati!"
MESSI İNTER YOLCUSU
Takımı ile sözleşme görüşmelerini durduran Lionel Messi'nin de ayrılacağı haberleri Katalan medyasının sayfalarındaydı. Messi'nin b abasının Milano'da ev aldığının altı çizilirken İtalyan ekibi İnter ile Barcelona arasında bonservis pazarlığının başlayacağı belirtildi. 1 yıl daha sözleşmesi olan Messi'nin serbest kalma bedeli ise 700 milyon Euro.
PANZER EZDİ GEÇTİ
BU sezon Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi performansı göz kamaştırıyor. Alman ekibi oynadığı tüm maçları kazanırken rakiplerine de gol oldu yağdı. Bavyera temsilcisi 9 maçta toplam 39 kez rakip fileleri sarstı. Kalesinde ise sadece 8 gol gördü.
BİR DEV DAHA GİTTİ! FUTBOLCULARININ toplam piyasa değeri 1 milyar 150 milyon Euro'yu bulan İngiliz devi Manchester City de Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. PepGuardiola'nın şaşalı ekibi,Olympique Lyon'a 3-1yenilip evinin yolunututtu. Fransızlar'ı yarı finale taşıyan golleri Cornet ve Dembele (2) attı. Lyon, yarı finalde Alman panzeri Bayern Münih'in rakibi oldu.
PROSİNECKİ İMZAYI ATTI
YUKATEL Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Ali Çetin, yeni bir dönemin başlayacağını vurgularken Hırvat çalıştırıcı ise şunları söyledi: "Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeyle çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Denizlispor'un layık olduğu yer zaten daha yukarısı."
TRANSANATOLİA STARTI VERDİ
DÜNYANIN en zorlu rallilerinden TransAnatolia Ralli Raid, 10. yılında startını İstanbul'da verdi. 15-22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2850 kilometrelik yarışta, 4x4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yarışılacak. Bolu, Haymana ve Karadağ'ı ziyaret edecek TransAnatolia'da, Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.
İSTANBUL'A F1 İDDİASI
SALGIN nedeniyle takvim değişikliğine giden Formula 1'in yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Sky İtalia, 15 Kasım'da Kurtköy'de bulunan pistin yeniden takvimde olacağını ve yarışların Türkiye'ye döneceğini açıkladı. 2005 yılında ilk kez İstanbul'da yapılan ve 7 yıl boyunca yarışlara ev sahipliği yapan Türkiye, ardından takvimden çıkarılmıştı.