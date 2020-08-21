Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sosa...

Son dakika Fenerbahçetransfer haberleri... Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan ve yeni isimleri arka arkaya açıklayan Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa'ya da imza attırdı.
Giriş Tarihi: 21.8.2020 23:21Son Güncelleme: 21.8.2020 23:35ABONE OL
Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan ve yeni isimleri arka arkaya açıklayan Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa'ya da imza attırdı. Fenerbahçe ile Sosa arasındaki anlaşma 2 yıllık.