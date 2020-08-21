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'den bir daha! ...

Son dakika haberleri... Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan ve yeni isimleri arka arkaya açıklayan Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezonu 'da geçiren 'ya da imza attırdı.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 23:21 Son Güncelleme: 21.8.2020 23:35 ABONE OL
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sosa...
Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan ve yeni isimleri arka arkaya açıklayan Fenerbahçe, son olarak geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa'ya da imza attırdı. Fenerbahçe ile Sosa arasındaki anlaşma 2 yıllık.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Sosa...
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