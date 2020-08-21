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Spor camiasından 'müjdeler olsun' paylaşımları

Başkan , 'nda düzenlenen törenle 'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, "Keşfedilen doğal gaz, çok daha zengin enerjinin yalnızca bir parçasıdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından kulüplerden de destek mesajları geldi.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 16:46 Son Güncelleme: 21.8.2020 16:49 ABONE OL
Spor camiasından 'müjdeler olsun' paylaşımları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı. Başkan Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu duyurdu.

"Hedefi açıklıyorum" diyen Erdoğan, 2023'te Karadeniz doğal gazının milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından kulüpler de destek mesajları yayınladı.

İşte kulüplerden gelen destek paylaşımları...

Fenerbahçe: "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Galatasaray: "Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz."

Trabzonspor: "Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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Spor camiasından 'müjdeler olsun' paylaşımları
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