Visca aşkı yeniden alevlendi! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Edin Visca, yine gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Mame Thiam transferinde olduğu gibi Boşnak oyuncu için de bizzat görüşmelere katıldı. Emre Belözoğlu ile birlikte Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşen Ali Koç'un tüm şartları zorladığı öğrenildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir'in 30 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı konusunda bedeli yüksek tutan Gümüşdağ'ın takas tekliflerine de sıcak bakmadığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kalan Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Koç'un elini güçlendirirken, sarı-lacivertlilerin bir miktar para ve iki oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, takımın hücumunda büyük rol oynuyor. İstanbul ekibiyle 347 maça çıkan Boşnak futbolcu, 100 kez rakip fileleri havalandırırken, 98 de asist yaptı.