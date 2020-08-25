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İşte 'ın penaltı beklediği pozisyon

Temsilcimiz , Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu attı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda Yunan ekibi 'a 3-1 yenildi ve Devler Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti. Mücadelenin en çok tartışılan pozisyonu ise 87. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın penaltı beklediği anda hakem devam kararı verdi.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 23:20 Son Güncelleme: 25.8.2020 23:31 ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk oldu.

Tek maç eleme sistemiyle oynanan mücadeleden mağlup ayrılan taraf temsilcimiz oldu. Rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turunda elendi ve yoluna Avrupa Ligi 3. ön elemesinden devam edecek.

Kara Kartal'ın deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın 87. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Kenardan gelen ortada top PAOK'lu oyuncunun eline çarptı ancak hakem devam kararı verdi.

İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

(Görüntü Kanal D'den alınmıştır.)

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İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
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