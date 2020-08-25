Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk oldu.

Tek maç eleme sistemiyle oynanan mücadeleden mağlup ayrılan taraf temsilcimiz oldu. Rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turunda elendi ve yoluna Avrupa Ligi 3. ön elemesinden devam edecek.

Kara Kartal'ın deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın 87. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Kenardan gelen ortada top PAOK'lu oyuncunun eline çarptı ancak hakem devam kararı verdi.

İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

(Görüntü Kanal D'den alınmıştır.)