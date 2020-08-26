Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Eran Zahavi'yi transfer ediyor

Eran Zahavi'yi ediyor

'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan , Kosovalı golcünün boşluğunu doldurmak için çalışmalara devam ediyor. Bonservisi elinde olan 'ya imza attıracak olan sarı-lacivertliler için bir golcü daha gündemde. basınında yer alan habere göre, Eran Zahavi Fenerbahçe'ye olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 13:47 Son Güncelleme: 26.8.2020 13:50 ABONE OL
Fenerbahçe Eran Zahavi'yi transfer ediyor

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya yüksek bonservis bedeliyle satacak olan Fenerbahçe, Kosovalı yıldızın yerini doldurmaya hazırlanıyor.

Enner Valencia ile anlaşan Kanarya bir golcü daha transfer edecek. İsrail basınında yer alan bilgilere göre şu anda aktif futbol yaşantısını Çin'de sürdüren Eran Zahavi, sarı lacivertlilere önerildi.

Kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle bonservisini alması beklenen yıldız golcünün temsilcilerinin, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euroluk yıllık maaş teklifi yaptığı ifade edildi.

GELECEK HAFTA GELİYORLAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zahavi'nin menajerleri, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atmak için masaya oturacak.

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR
Öte yandan Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve bu transferin sonlanmasına onay verdiği kaydedildi. Eran Zahavi, bu sezon Çin kulübü Guangzhou R&F'de 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: Hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…
Son Dakika... Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
YKS tercih sonuçları 2020/üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Son Dakika Haberi: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! O anlar böyle görüntülendi...
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 25 Ağustos 2020 Salı MasterChef eleme potasına kim girdi?
Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! Milyonlarca insan ölecek ama...
Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!
Geline düğünden sonra büyük şok! Soluğu mahkemede aldı...
SON DAKİKA: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite kayıt için gerekli belgeler: Üniversite kayıt hakkı kazananlar için gerekli evraklar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Eran Zahavi'yi transfer ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA