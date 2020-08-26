Fenerbahçe Eran Zahavi'yi transfer ediyor

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya yüksek bonservis bedeliyle satacak olan Fenerbahçe, Kosovalı yıldızın yerini doldurmaya hazırlanıyor.

Enner Valencia ile anlaşan Kanarya bir golcü daha transfer edecek. İsrail basınında yer alan bilgilere göre şu anda aktif futbol yaşantısını Çin'de sürdüren Eran Zahavi, sarı lacivertlilere önerildi.

Kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle bonservisini alması beklenen yıldız golcünün temsilcilerinin, Fenerbahçe'ye 1 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euroluk yıllık maaş teklifi yaptığı ifade edildi.

GELECEK HAFTA GELİYORLAR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zahavi'nin menajerleri, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atmak için masaya oturacak.

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR

Öte yandan Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve bu transferin sonlanmasına onay verdiği kaydedildi. Eran Zahavi, bu sezon Çin kulübü Guangzhou R&F'de 7 maça çıkarken 4 gol 1 asistle oynamıştı.