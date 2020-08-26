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İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar!

'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek. Peki dört büyükler hangi haftaları bay geçiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.8.2020 23:09 Son Güncelleme: 26.8.2020 23:11 ABONE OL
İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar!

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek.

İlk hafta Konyaspor'un maç yapmadan 'bay' geçeceği sezonda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bay geçeceği haftalar belli oldu.

Beşiktaş: 5. ve 26. hafta (BAY)

Galatasaray: 12. ve 33. hafta (BAY)

Fenerbahçe: 15. ve 36. hafta (BAY)

Trabzonspor: 18. ve 39. hafta (BAY

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İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar!
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