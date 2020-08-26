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İşte 'un 2020-21 sezonu fikstürü

'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 10'uncu haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fırtına, 15'inci haftasında ise Galatasaray'ı konuk edecek.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 23:29 ABONE OL
İşte Trabzonspor'un 2020-21 sezonu fikstürü

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş derbisiyle başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak 3. haftadaki G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

İşte Trabzonspor'un Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk yarı fikstürü...

1. HAFTA: Beşiktaş
2. HAFTA: Denizlispor (D)
3. HAFTA: Yeni Malatyaspor
4. HAFTA: Gaziantep FK (D)
5. HAFTA: Başakşehir
6. HAFTA: Fenerbahçe (D)
7. HAFTA: Kasımpaşa
8. HAFTA: Alanyaspor (D)
9. HAFTA: Erzurumspor
10. HAFTA: Ankaragücü (D)
11. HAFTA: Sivasspor
12. HAFTA: Kayserispor (D)
13. HAFTA: Rizespor
14. HAFTA: Hatayspor (D)
15. HAFTA: Galatasaray
16. HAFTA: Karagümrük (D)
17. HAFTA: Göztepe
18. HAFTA: BAY
19. HAFTA: Antalyaspor (D)
20. HAFTA: Konyaspor
21. HAFTA: Gençlerbirliği (D)

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İşte Trabzonspor'un 2020-21 sezonu fikstürü
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