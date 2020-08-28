Enner Valencia kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Enner Valencia kaç yaşında nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de yaz transfer sezonunda pek çok kulüp kadrolarında bulunan eksikleri tamamlamak ve yeni sezona güçlü bir giriş yapmak için pek çok kulüp ve oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre forvet oyuncusu Enner Valencia ile anlaşmaya varıldı. Bu açıklamanın ardından sporseverler Enner Valencia kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Sorularına yoğun olarak yanıt aramaya başladı.
Fenerbahçe'nin forvet transferi Enner Valnecia'ya ilişkin Enner Valencia kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Sorularının yanıtları ve diğer tüm bilgiler şöyle…
4 Kasım 1989 doğumlu Enner Valencia futbol kariyerine ülkesinin takımlarından olan Caribe Jr. U20 takımında başladı. Sonrasında ülkesinin takımlarından olan CS Emelec'te forma giyen Enner Valencia 2014 yılında Meksika 1. Lig ekiplerinden CF Pachuca takımına transfer oldu.
Burada gösterdiği başarının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a transfer olan yıldız futbolcu sonrasında Everton'da geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Meksika ligi ekiplerinden Tigres UANL'ye transfer oldu.
Ekvador'un San Lorenzo kentinde dünyaya gelen Valencia 30 yaşında ve 1.77 boyunda...
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