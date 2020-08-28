Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı nerede yayınlanacak?

Fernando Muslera'nın Ocak ayına kadar sakat olması nedeniyle transfer edilen Fatih Öztürk de bugün ilk kez Galatasaray forması giyecek. Öte yandan forma numaralarının da bugün belli olması bekleniyor. Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçının şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılarda İstanbulspor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'i ise şöyle...
FATİH ÖZTÜRK, OMAR, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, DONK, TAYLAN, ARDA TURAN, EMRE KILINÇ, FEGHOULİ, DİAGNE
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma bugün saat 17:00'de başlayacak. Televizyon üzerinden maç yayını bulunmuyor. Karşılaşmanın Galatasaray Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.
İŞTE GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ...
Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
28 Ağustos Cuma
17.00 | Galatasaray - İstanbulspor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
31 Ağustos Pazartesi
16.00 | Galatasaray - Ümraniyespor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
3 Eylül Perşembe
17.00 | Galatasaray - Hatayspor
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
5 Eylül Cumartesi
17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu