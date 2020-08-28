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İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı nerede yayınlanacak?

bu sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik patron Fatih Terim, takımın durumunu görmek istiyor. saat kaçta başlıyor? Bu sezon Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da kiralıktan dönen Babel ve Diagne gibi isimlerin de performansı merak ediliyor. Galatasaray İstanbulspor maçını canlı olarak paylaşacağımız linkten izleyebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 09:44 ABONE OL
Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı nerede yayınlanacak?

Fernando Muslera'nın Ocak ayına kadar sakat olması nedeniyle transfer edilen Fatih Öztürk de bugün ilk kez Galatasaray forması giyecek. Öte yandan forma numaralarının da bugün belli olması bekleniyor. Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçının şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılarda İstanbulspor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'i ise şöyle...

FATİH ÖZTÜRK, OMAR, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, DONK, TAYLAN, ARDA TURAN, EMRE KILINÇ, FEGHOULİ, DİAGNE

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? İŞTE TÜM AYRINTILAR...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma bugün saat 17:00'de başlayacak. Televizyon üzerinden maç yayını bulunmuyor. Karşılaşmanın Galatasaray Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.

İŞTE GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ...

Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

28 Ağustos Cuma

17.00 | Galatasaray - İstanbulspor

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

31 Ağustos Pazartesi

16.00 | Galatasaray - Ümraniyespor

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

3 Eylül Perşembe

17.00 | Galatasaray - Hatayspor

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

5 Eylül Cumartesi

17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu


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Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı nerede yayınlanacak?
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