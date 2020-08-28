Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray maçı nerede yayınlanacak?

Fernando Muslera'nın Ocak ayına kadar sakat olması nedeniyle transfer edilen Fatih Öztürk de bugün ilk kez Galatasaray forması giyecek. Öte yandan forma numaralarının da bugün belli olması bekleniyor. Galatasaray İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray hazırlık maçının şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılarda İstanbulspor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'i ise şöyle...

FATİH ÖZTÜRK, OMAR, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, DONK, TAYLAN, ARDA TURAN, EMRE KILINÇ, FEGHOULİ, DİAGNE

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? İŞTE TÜM AYRINTILAR...